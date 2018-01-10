Фокстер & Макс: в мережі показали трейлер нового українського фантастичного фільму (відео)

У мережі з'явився тизер українського фантастичного сімейного фільму про пригоди хлопчика і пса-супергероя - Фокстер & Макс. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собаки.

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Несподівано, намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється на собаку-наноробота з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець і починає полювати за ними. Крім безлічі девайсів, шпигунських гаджетів і балакучих суперсучасних роботів, в кадрі покажуть улюблені й знайомі місця Києва, зазвучить сучасна українська музика. Картина не дасть глядачеві занудьгувати – тут і гонки на автостраді, і захоплюючі погоні з елементами паркуру, і екстремальні сцени на даху багатоповерхового будинку.

"Це кіно про дружбу, перш за все. Головні герої – хлопчик Макс і його нанотехнологичный робот Фокстер, який може перетворюватися на справжню собаку. У фільмі буде багато елементів екшену, а також драми і комедії", - кажуть продюсери фільму Максим Асадчий і Катерина Копилова.

У широкий прокат картина вийде восени 2018 року. При цьому прокат фільму не обмежиться тільки Україною: вже є домовленості зі словацьким дистриб'ютором і ведуться переговори з чехами, поляками і болгарами.