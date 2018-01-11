У Києві відновили рух потягів на "червоній" гілці метро

У Києві рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії метро відновлено.

Про це у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Друзі! Рух відновлено в звичайному режимі!", - йдеться в дописі.

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Як повідомляв УНІАН, через несправність потяга зупинявся рух на червоній гілці метро між станціями "Арсенальна" та "Лівобережна".