На "червоній" гілці київського метро обмежили рух між "Лівобережною" та "Арсенальною"

Рух на святошинсько-броварській («червоній») гілці Київського метрополітену обмежено через несправність потяга.

Про це повідомляється у Twitter столичого метрополітену. Зазначається, що рух здійснюється на ділянках "Лісова" -"Дарниця" та "Академмістечко" - "Хрещатик".

«Червона гілка. Їдемо "Лісова" -"Дарниця", "Академмістечко" - "Хрещатик". Ділянка "Лівобережна" - "Арсенальна" - зупинка через несправність потяга», - вказано у повідомленні.

Читайте також"Мінером" електрички "Київ-Фастів" виявився нудьгуючий киянинЯк повідомлялось, за 2017 рік Київський метрополітен перевіз 498,4 мільйона пасажирів, що на 2,8% більше, ніж роком раніше. Як повідомила прес-служба метрополітену, найбільш завантаженою вже традиційно стала станція "Лісова", за рік нею скористалося понад 21,4 мільйона киян та гостей столиці.

Найменший попит на червоній лінії біля станції "Дніпро". Вона прийняла 986,5 тисячі пасажирів. Загалом ця лінія з 18 станцій перевезла 208,1 мільйона осіб. Другий по завантаженості залишається синя лінія. Так, минулого року нею скористалися 172,6 мільйона пасажирів.

Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції "Мінська" (понад 17 мільйонів на рік), мінімальний - "Поштова площа" (4,3 мільйона).

По зеленій лінії за рік проїхала майже 117,7 мільйона киян та гостей столиці. Найбільші пасажиропотоки на станціях "Лук'янівська" (14,6 мільйона) і "Позняки" (14,1 мільйона), найменше на цій лінії користуються "Червоним хутором" (1,6 мільйона).