Нацгвардія взяла під охорону комплекс "Запорізька Січ", де розташований храм УПЦ КП

Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України розпочали охороняти історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», де розташований храм Української православної церкви Київського патріархату, щоб не допустити скоєння актів вандалізму, підпалу та інших протиправних дій.

Як сьогодні повідомляється на сайті Національної гвардії України, бійці заступили на службу 9 січня.

«У зв’язку з конфліктною ситуацією між релігійними конфесіями України Національна поліція спільно з гвардійцями перейшла на посилений режим чергування церковних об’єктів», - сказано у повідомленні.

За словами начальника групи організації служби з охорони громадського порядку капітана Максима Шеки, бійці Нацгвардії мають запобігти нападам чи підпалам на території музею.

На території музею є січовий храм Покрови Богородиці, який належить Українській православній церкві Київського патріархату.

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За повідомленням Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА, сьогодні голова облдержадміністрації Костянтин Бриль провів робочі зустрічі з керуючим Запорізькою єпархією УПЦ Київського патріархату єпископом Фотієм та очільником Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату митрополитом Лукою. Під час зустрічей Бриль закликав їх до виваженості та християнської мудрості.

«Останніми днями широкий суспільний резонанс викликала ситуація у м. Запоріжжі, пов’язана з відмовою священика Української православної церкви відспівувати дитину, хрещену в Українській православній церкві Київського патріархату. Флешмоб «Принеси ляльку до храму», взаємні образи та заклики до фізичної конфронтації призвели до підвищення градусу на релігійному грунті», - сказав він.

Як повідомлялося, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батьків просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.

6 січня у Запоріжжі невідомі в масках неподалік храму УПЦ МП побили учасника АТО, який приніс ляльку.

Сьогодні, 11 січня, прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) «стосовно вчинення окремими представниками Запорізької єпархії УПЦ МП, ГО «Союз православний «Радомир» та іншими невстановленими особами умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України».