Правоохоронці взялися за священників УПЦ МП, які відмовилися відспівувати дитину у Запоріжжі

Правоохоронці розслідуватимуть вибірковий підхід до здійснення обрядів в Українській православній церкві Московського патріархату, зокрема, відмову священника відспівувати трагічно загибле немовля у Запоріжжі.

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 11.01.2018, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) стосовно вчинення окремими представниками Запорізької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ-МП), ГО «Союз православний «Радомир» та іншими невстановленими особами умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді виникнення сутичок та масових заворушень в Запорізькій області та інших регіонах України», - написала вона.

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За словами Сарган, встановлено, що представники Запорізької єпархії УПЦ МП «допускають вибірковий підхід до здійснення релігійних обрядів, надаючи перевагу тим особам, які проходили обряди хрещення саме в УПЦ МП, чим ображають почуття громадян у зв’язку з їх релігійними переконаннями».

«Указані особи засуджують спілкування представників церкви українською мовою, чим принижують національну честь громадян України. Крім того, деякі представники указаних релігійних організацій останнім часом допускають висловлювання за єдність слов’янських православних народів під духовним наставництвом Російської православної церкви (РПЦ). Серед прихожан храмів розповсюджується інформація про необхідність об’єднання України з Росією та засуджується європейський напрямок розвитку нашої держави, засуджується проведення антитерористичної операції, а також виправдовуються агресивні дії Російської Федерації по відношенню до України», - написала вона.

Сарган також зауважила, що з метою забезпечення швидкого та ефективного дослідження обставин, з огляду на резонансність події, розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області за процесуального керівництва групи прокурорів прокуратури Запорізької області.

Досудове розслідування триває, наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомлялося, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.

6 січня у Запоріжжі невідомі в масках неподалік храму УПЦ МП побили учасника АТО, який приніс ляльку.

За даними ЗМІ, громадські активісти звинуватили у побитті учасника АТО членів організації "Радомир", які фактично здійснюють охоронні функції на масових заходах УПЦ МП у Запоріжжі.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця.