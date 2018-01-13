У Чернівецькій області зафіксували майже 500 випадків захворювання на кір

У Чернівецькій області медики зафіксували майже 500 випадків захворювання на кір.

Про це УНІАН повідомили у державній установі «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

«Станом на 12 січня в Чернівецькій області зареєстровано 468 випадків кору. Серед захворілих - 372 дітей (79%) та 96 дорослих. Найбільша питома вага серед дітей - 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5 – 9 років. Найстаршому хворому - 52 роки, наймолодшому – 2 місяці», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що серед дорослих частіше хворіє молодь віком 20-29 років – 31 особа (45%).

Із 468 осіб, які захворіли на кір, госпіталізовано 173 особи, решта - отримує амбулаторне лікування. Найбільше хворих зареєстровано серед жителів Путильського району – 172.

310 осіб, або 66% захворілих, не мали щеплення або отримали лише одну дозу вакцини.

Останній спалах кору в Чернівецькій області спостерігався в 2012 році (364 особи). Під час спалаху кору в 2006 році захворіли 640.