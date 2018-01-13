На Одещині затримано чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси

У місті Білгород-Дністровський Одеської області затриманий чоловік, який продавав вогнепальну зброю та боєприпаси.

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Як повідомили УНІАН в обласному управлінні служби безпеки України, 12 січня співробітники спецслужби спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одеській області збут вогнепальної зброї і боєприпасів.

Правоохоронці встановили, що житель Білгород-Дністровського реставрував і переробляв травматичну зброю в бойове для подальшого перепродажу. Клієнтів, зокрема представників кримінальних кіл регіону, він підшукував в інтернеті, на тематичних форумах.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника в місті при спробі продажу бойового пістолета. В ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили 11 пістолетів і револьверів, 3 гвинтівки, глушники та велику кількість набоїв різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.