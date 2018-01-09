Гранатомети, міни та тисячі набоїв: на Луганщині поліція знайшла в будинку літньої жінки потужний арсенал

У Сватовому Луганської області правоохоронці виявили у будинку місцевої мешканки потужний арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема – 31 ручний протитанковий гранатомет та майже 15 тисяч набоїв різного калібру.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Луганській області, при проведенні санкціонованого обшуку в будинку 55-річної жінки правоохоронці виявили та вилучили понад 14 тисяч набоїв різного калібру, тридцять один гранатомет «РПГ» та двадцять шість пострілів до нього, а також вісімнадцять стартових двигунів до таких пострілів.

Крім того, знайдено чотири міни «МОН», сорок гранат, чотирнадцять запалів до ручних гранат («УЗРГМ»), дві ручні димові гранати, два наземних сигнальних патрони та дві димові міни «ДМ-11».

Власниця будинку стверджує, що нічого не знала про зброю, тому що "тривалий час здавала будинок в оренду". Вилучений арсенал спрямовано на експертизу.

Правоохоронці кваліфікували даний факт за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Вживаються заходи щодо встановлення та затримання власників зброї.

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Раніше повідомлялось, що в Ясиноватському районі (Донецька область), біля села Верхньоторецьке, правоохоронці знайшли в будівлі колишньої лікарні заряди до гранатомету, протитанковий ракетний комплекс, гранату та патрони.