"Прогноз погоди для мерії засекретили": Клімкін незадоволений прибиранням снігу у Києві

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін незадоволений роботою комунальних служб Києва з прибирання снігу.

Як зазначив міністр у Twitter, він не побачив на вулиці жодної одиниці спецтехніки, яка б прибирала сніг.

Читайте такожОдеса оговтується від сильного снігопаду (фоторепортаж)«Проїхав містом. Жодної одиниці спецтехніки, яка б прибирала сніг, не побачив. Напевно, прогноз погоди для мерії під грифом конфіденційності», - написав очільник МЗС.

Нагадаємо, зранку 17 січня рух у Києві паралізували 9-бальні затори, що виникли через снігопад.

За даними відповідних сервісів, ускладнено рух на мосту Патона, на Набережному шосе, при в'їзді у напрямку до центру на Міст метро й Московський міст. Крім того, у Києві фіксують ДТП.

Як повідомляла погода УНІАН, на Київщині прогнозується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.