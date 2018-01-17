Київ із самого ранку паралізували 9-бальні затори через сильний снігопад (карта)
09:38, 17 січня 2018Суспільство
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Через сильний снігопад у столиці утворилися затори. Також у місті фіксуються ДТП.
Київ стоїть у заторах / Скріншот infoportal.kiev.ua
Дороги Києва від самого ранку завантажені. Станом на 10 ранку затори сягнули 9 балів. Наразі центр міста рухається дуже повільно. Про це свідчать дані сервісів із заторів.
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Так, ускладнено рух на мосту Патона, на Набережному шосе, при в'їзді у напрямку до центру на Міст метро й Московський міст. Крім того, у Києві фіксують ДТП.
Як повідомляла Погода УНІАН, на Київщині прогнозується сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів.
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