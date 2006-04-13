У 2005 Україна будувала для заможних

Близько 56% загальної площі житла, зданого в експлуатацію 2005 року, припадало на одно-двоповерхові будинки. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки України.

За даними Мінекономіки, зокрема, з 7 млн. 815,9 тис. кв. м загальної площі житла, введеного в експлуатацію минулого року, на одно-двоповерхові будинки припадало 4 млн. 376,9 тис. кв. м.

Частка 9-15- поверхових житлових будинків становила 18% або 1 млн. 406,9 тис. кв. м, 3-8-поверхових 13% або 1 млн. 16 тис. кв. м, 16-поверхових і вище - також 13%.

Як зазначили в Мінекономіки, впродовж останніх років збільшилося будівництво 16- і більшеповерхові житлові будинки. Так, у 1995 році їх частка становила 2,7% загального обсягу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2005 році, порівняно з 2004 роком, збільшила обсяги здачі в експлуатацію житла на 3,3% - з 7 млн. 566 тис. кв. м до 7 млн. 816 тис. кв. м. Обсяги будівництва житла (житлових будинків і гуртожитків) в Україні в 2004 році зросли на 17,6%.

У 2003 році в Україні було здано в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 5,9% більше, ніж в 2002 році.

Починаючи з 1980 року, максимальна кількість житла в Україні була здана в 1987 році - 21,3 млн. кв. м, потім до 2001 року спостерігався спад.