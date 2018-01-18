Понад третина українців довіряє соцмережам, як джерелу інформації - опитування
Лідирує у рейтингу довіри телебачення, йому довіряють 49% українців.
Серед джерел інформації в рейтингу довіри лідирує українське телебачення, якому вірить майже половина опитаних (49%).
Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» із 23 листопада до 4 грудня 2017 року серед 1200 респондентів, повідомляє Урядовий кур'єр.
Друге місце посідають інтернет-сайти з України (41%). На третьому — соціальні мережі. Далі українські преса та радіо з рейтингом довіри 33 і 29% відповідно.
Таким чином, понад третина українців сприймають соціальні мережі, як достовірне джерело інформації. Видання також зазначає, що дві третини українців (66,88%), які користуються інтернетом, мають акаунти у Facebook.
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Нагадаємо, що засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни у порядку видачі новин у стрічці соцмережі. Він пояснив, що став отримувати все більше скарг на те, що масово вироблений контент, в тому числі новини, починає витісняти з новинних стрічок повідомлення від близьких і друзів.
Тому кількість новин, повідомлень компаній та організацій у стрічці буде обмежено, на користь постів від ваших "друзів".