Понад третина українців довіряє соцмережам, як джерелу інформації - опитування

Серед джерел інформації в рейтингу довіри лідирує українське телебачення, якому вірить майже половина опитаних (49%).

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» із 23 листопада до 4 грудня 2017 року серед 1200 респондентів, повідомляє Урядовий кур'єр.

Друге місце посідають інтернет-сайти з України (41%). На третьому — соціальні мережі. Далі українські преса та радіо з рейтингом довіри 33 і 29% відповідно.

Таким чином, понад третина українців сприймають соціальні мережі, як достовірне джерело інформації. Видання також зазначає, що дві третини українців (66,88%), які користуються інтернетом, мають акаунти у Facebook.

Читайте такожFacebook запустив сервіс перевірки наявності в стрічці російської пропаганди

Нагадаємо, що засновник Facebook Марк Цукерберг анонсував зміни у порядку видачі новин у стрічці соцмережі. Він пояснив, що став отримувати все більше скарг на те, що масово вироблений контент, в тому числі новини, починає витісняти з новинних стрічок повідомлення від близьких і друзів.

Тому кількість новин, повідомлень компаній та організацій у стрічці буде обмежено, на користь постів від ваших "друзів".