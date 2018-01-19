Моржі та не зовсім: де та як українські знаменитості купалися на Водохреща (фото, відео)
Поки співачка Руслана Лижичко обливалася холодною водою на даху київської студії, Віталій Козловський плавав в теплих водах Таїланду.
Сьогодні, 19 січня, Україна святкує Хрещення Господнє. В цей день прийнято окунатися в ополонку вирізану у кризі на замерзлих водоймах.
Проте деякі українські знаменитості віддали перевагу купанню в теплих водах Індійського Океану. УНІАН дізнався, де і як плавали українські зірки на Водохреща.
Так перша переможниця Євробачення від України Руслана Лижичко обтиралася снігом та обливалася холодною водою на даху своєї студії у Києві. Співачка зазначила, що така процедура є для неї повсякденною.
Учасник цьогорічного відбору на Євробачення Сергій Бабкін купався у рідному Харкові. На своїй сторінці в Instagram він також поділився першим хрещенським зануренням свого сина Артура.
Також у Києві купався мер міста Віталій Кличко. До купання у парку «Наталка» міський голова запросив також своїх заступників і глав районів столиці.
Не побоялися морозів і представники радикальної партії. Лідер радикалів Олег Ляшко поділився відео на своїй сторінці у соцмережі.
Радник МВС Ілля Кива проміняв теплі води Індійського Океану на крижаний Дніпро. У прямому ефірі на свій сторінці у Facebook він разом з іншими мешканцями столиці занурюється у холодну воду головної водної артерії України.
Однак інші, на відміну від Киви, все ж злякалися хрещенських морозів та відправилися у теплі краї.
Так, співак Віталій Козловський знову хизується оголеним торсом у Таїланді. Його колега Оля Полякова разом з доньками вітає усіх з Водохрещенням з сонячного Балі.
Золотий голос України Олександр Понамарьов на своїй сторінці у соцмережі розповів, що знайти ополонку на Сейшелах йому не вдалося.
А ось подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої на Водохреща не пірнали. Новоспечені батьки поділилися світлинами зі святкування вдома.
Як повідомляв УНІАН, співробітники посольства США також не побоялися крижаної води. Вранці 19 січня дипломати пірнали до Дніпра з нагоди святкування Водохреща.