Моржі та не зовсім: де та як українські знаменитості купалися на Водохреща (фото, відео)

Сьогодні, 19 січня, Україна святкує Хрещення Господнє. В цей день прийнято окунатися в ополонку вирізану у кризі на замерзлих водоймах.

Проте деякі українські знаменитості віддали перевагу купанню в теплих водах Індійського Океану. УНІАН дізнався, де і як плавали українські зірки на Водохреща.

Так перша переможниця Євробачення від України Руслана Лижичко обтиралася снігом та обливалася холодною водою на даху своєї студії у Києві. Співачка зазначила, що така процедура є для неї повсякденною.

Учасник цьогорічного відбору на Євробачення Сергій Бабкін купався у рідному Харкові. На своїй сторінці в Instagram він також поділився першим хрещенським зануренням свого сина Артура.

Також у Києві купався мер міста Віталій Кличко. До купання у парку «Наталка» міський голова запросив також своїх заступників і глав районів столиці.

Не побоялися морозів і представники радикальної партії. Лідер радикалів Олег Ляшко поділився відео на своїй сторінці у соцмережі.

Радник МВС Ілля Кива проміняв теплі води Індійського Океану на крижаний Дніпро. У прямому ефірі на свій сторінці у Facebook він разом з іншими мешканцями столиці занурюється у холодну воду головної водної артерії України.

Однак інші, на відміну від Киви, все ж злякалися хрещенських морозів та відправилися у теплі краї.

Так, співак Віталій Козловський знову хизується оголеним торсом у Таїланді. Його колега Оля Полякова разом з доньками вітає усіх з Водохрещенням з сонячного Балі.

Золотий голос України Олександр Понамарьов на своїй сторінці у соцмережі розповів, що знайти ополонку на Сейшелах йому не вдалося.

А ось подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої на Водохреща не пірнали. Новоспечені батьки поділилися світлинами зі святкування вдома.

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) Янв 18, 2018 at 12:35 PST

Як повідомляв УНІАН, співробітники посольства США також не побоялися крижаної води. Вранці 19 січня дипломати пірнали до Дніпра з нагоди святкування Водохреща.