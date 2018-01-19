Голові Держкіно Іллєнку доведеться пояснювати НАЗК обставини виплат двоюрідній сестрі

Національне агентство України з питань запобігання корупції запросило голову Державного агентства з питань кіно Пилипа Іллєнка надати пояснення щодо виплат заохочувальних премій двоюрідній сестрі у період з 2016 по 2017 року. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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«Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, до Національного агентства з питань запобігання корупції запрошено Пилипа Іллєнка, Голову Державного агентства України з питань кіно», - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАЗК, голова Держкіно у період 2016 - 2017 років ухвалював рішення в умовах конфлікту інтересів, який виник під час застосування заохочувальних виплат щодо двоюрідної сестри Іллєнка. Вона працює начальником відділу державного регулювання кіновідеопрокату управління державного регулювання та реалізації кінопроектів.

«В цьому випадку є факт порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Також вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ст.172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення», -зазначили в НАЗК. Повідомляється, що голову Держкіно запрошено прибути до Нацагентства 25 січня на 11:00.

Як повідомляв УНІАН, Держкіно виділить більше 17 мільйонів гривень на романтичну комедію Зеленського.