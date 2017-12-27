Держкіно виділить більше 17 мільйонів гривень на романтичну комедію Зеленського

26 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією "Кіноквартал" контракт про надання державної фінансової підтримки романтичній комедії "Він і Вона". Про це повідомляється на сайті Держкіно.

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Проект цієї картини став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Режисером є Володимир Зеленський, авторами сценарію - Олександр Щур і Станіслав Зубрицький. Продюсери – Володимир Зеленський, Андрій Яковлєв, Сергій Шефір та Борис Шефір. Сума державної фінансової підтримки проекту становить 17 млн 620 тис. 596грн.,при загальній вартості виробництва 35 млн 960 тис. 400 грн.

Чоловік і дружина переживають кризу стосунків і вирішують розлучитися. Під час випробувального терміну, наданого судом, вони на спір вирішують спробувати те, чого не хотіли або соромилися робити, перебуваючи в шлюбі. Проходячи через все це, постійно потрапляючи в смішні ситуації, вони повертають втрачені почуття. Реліз фільму запланований на лютий 2019-го року.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно приквел фільму "Червоний" про бійця УПА отримав держфінансування.