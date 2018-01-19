НС у Черкасах: люди вишиковуються у величезні черги за водою, полиці в магазинах спорожніли (фото)

У Черкасах містяни протягом дня спустошили полиці супермаркетів з негазованою водою.

Про це пише місцеве видання vikka.ua.

Люди масово ринули в магазини через паніку, викликану відсутністю води, а потім і введенням через це надзвичайної ситуації в місті.

На полицях залишилися тільки газована і мінеральна вода, або імпортна вода з високою вартістю. Так, в одному з супермаркетів з негазованою залишилася тільки вода вартістю 90 гривень за літр.

Ажіотаж і за привізною водою в цистернах. Люди шикуються в довгі черги, щоб зробити запаси.

Нагадаємо, влада й енергетики заспокоюють мешканців міста і запевняють: ситуація поки що перебуває під контролем, а на її рішення кинуті всі сили. До вечора працівники обленерго повинні завершити ремонт електромережі. Після через кілька годин має відновитися і водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, в Ізмаїлі практично відновили електро-, водо - та теплопостачання.