Тіла загиблих від теракту в Кабулі доправили до України

Літак з сімома загиблими громадянами України, які загинули в результаті терористичного нападу на готель у столиці Афганістану, прилетів в Україну.

Читайте такожДо України повернулися усі 19 українців, які пережили теракт в КабуліПро це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мікроблозі Twitter.

"Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні. Горе, від якого немає ліків... Глибокі співчуття рідним та близьким", - повідомив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 20 січня у Кабулі група терористів проникла до Intercontinental Hotel. За даними місцевих ЗМІ, внаслідок нападу загинули щонайменше 43 особи. Вдалося врятувати 126 людей, серед них - 41 іноземця.

Під час теракту було врятовано 19 громадян України, яких було евакуйовано на військову базу у безпечне місце. Вони всі вже повернулися на батьківщину.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух «Талібан».