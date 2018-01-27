За попередніми даними, українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Кабулі немає – МЗС
15:34, 27 січня 2018Суспільство
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В результаті теракту у столиці Афганістану загинули щонайменше 40 осіб, ще 140 зазнали поранень.
Ілюстрація / REUTERS
За попередніми даними, українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Кабулі немає.
Про це речник МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.
«За попередньою інформацією, громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі 27.01.», - написала вона.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, у Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 40 осіб, ще 140 зазнали поранень.
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Вибухові пристрої були встановлені в автомобілі швидкої допомоги на багатолюдній вулиці, що веде до старої будівлі Міністерства внутрішніх справ Афганістану та декількох посольств.
Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Талібан".
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