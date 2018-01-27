Біля іноземних посольств у Кабулі пролунав вибух, є постраждалі

11:43, 27 січня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Наразі не відомо, чи є жертви внаслідок вибуху, який стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь".

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Інформацію про вибух підтверджує афганський портал Tolo News. Відзначається, що вибух стався близько 1:45 після обіду. Він був досить потужним – його було чути на все місто.

На місце негайно вирушили надзвичайні служби. 

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше півсотні осіб. Інформацію про потерпілих  підтвердили медики.

За даними видання Tolo News, впродовж 40 хвилин після прибуття на місце вибуху медики підтвердили поранення 50 осіб. Про загиблих наразі не повідомляється.

За попередніми даними, поблизу старої будівлі міністерства внутрішніх справ підірвали замінований автомобіль.

Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше. 

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Теги: #вибух у Кабулі#теракт в Афганістані#вибух біля іноземних посольств у Кабулі