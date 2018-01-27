Біля іноземних посольств у Кабулі пролунав вибух, є постраждалі

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше півсотні осіб. Інформацію про потерпілих підтвердили медики.

У суботу, 27 січня, у столиці Афганістану в районі багатьох іноземних посольств та урядових приміщень пролунав вибух.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Наразі не відомо, чи є жертви внаслідок вибуху, який стався через тиждень після смертельного нападу терористів на кабульський готель "Інтерконтиненталь".

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Інформацію про вибух підтверджує афганський портал Tolo News. Відзначається, що вибух стався близько 1:45 після обіду. Він був досить потужним – його було чути на все місто.

На місце негайно вирушили надзвичайні служби.

An explosion in downtown #Kabul, possible suicide attack, details to fallow.#Afghanistanpic.twitter.com/Od0Bdds6Mp — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2018

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше півсотні осіб. Інформацію про потерпілих підтвердили медики.

За даними видання Tolo News, впродовж 40 хвилин після прибуття на місце вибуху медики підтвердили поранення 50 осіб. Про загиблих наразі не повідомляється.

За попередніми даними, поблизу старої будівлі міністерства внутрішніх справ підірвали замінований автомобіль.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB — TOLOnews (@TOLOnews) January 27, 2018

Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан". За останніми даними, в результаті нападу терористів на готель загинули 40 осіб – майже вдвічі більше, ніж повідомлялося раніше.