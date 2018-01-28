В Івано-Франківську показали історичну реконструкцію "Бій за станцію Крути" (фото, відео)

Крім того цього дня в Івано-Франківську пройшла хода учасників театралізованого дійства та панахида за загиблими.

У рамках відзначення в Івано-Франківську 100-річчя Бою під Крутами на території Палацу Потоцьких відбулася історична реконструкція бою проти більшовиків.

Як пише місцеве видання galka.if.ua, реконструктори відтворили один з боїв, які точилися у 1918 році на території України. Більшовики – загін балтійського флоту та бійці раднаркому – захопили склад із зброєю, їх вибивають звідти регулярні війська Центральної ради, вільне козацтво та гайдамацький курінь.

Реставратори показали глядачам тодішні однострої, стрільбу з кулеметів та рушниць.

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Перевага бою була на боці українських військ, але червоні відмовлялися здатися, бо очікували на підкріплення.

Тим не менш, українським військам вдалося придушити повстання, більшовики вийшли зі складу з білим прапором.

Глядачі, яких у Палаці Потоцьких зібралося чимало, привітали перемогу оплесками.

Крім того цього дня в Івано-Франківську пройшла хода учасників театралізованого дійства та панахида за загиблими.