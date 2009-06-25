В Одесі піймали крокодила (додані фото)

Сьогодні вранці співробітники комунальної установи «Рятувально-водолазна служба міської ради» спіймали у водоймі, поблизу ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод», 9-річного крокодила, який перелякав місцевих рибалок і змусив виставити міліцейський пост.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Віктор ОЛІЙНИК, який керував групою рятувальників, «напередодні фахівці розставили у водоймі сіті майже на 200 метрів - під ранок кайман, який виявився самкою завдовжки 172 сантиметри, був спійманий. Крокодил потрапив у сіті, відчувши запах великої кількості риби, що потрапила в сіті». Інших рептилій, уточнив він, у водоймі насправді не існує.

Спійманого крокодила Кешу фахівці рятувально-водолазної служби міської ради оселили в карантинній зоні міського зоопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами заступника директора зоопарку із зооветеринарної частини Олександра РОМАДАНА, огляд рептилії показав, що «фізично вона здорова, не травмована рятувальниками під час виловлювання, проте перебуває в стресовому стані». Тому ветеринари вважають за доцільне, аби деякий час рептилія провела в карантинній зоні, сказав він.

У підготовлений вольєр звіринця її помістять, коли вона відійде від шоку. Мабуть, у зоопарку вона залишиться назавжди, оскільки доставлена у звіринець як безгоспна тварина і колишній власник жодних прав на неї не пред`являв.

Зоологи поки що не визначили, до якого саме виду належить спіймана самка каймана, - це буде зроблена пізніше.

О.РАМАДАН додав, що в акватераріумі звіринця зараз живуть два кубинські крокодили.

Як повідомлялося, раніше 9-річна Кеша, як назвав її свого часу господар-фотограф, використовувалась ним для заробітку при фотографуванні перехожих на вулицях Одеси.

Фото Євгена Волокіна, УНІАН