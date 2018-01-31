У Житомирі з 2 лютого призупинено навчання у школах через ГРВІ

Очікується, що навчальний процес буде відновлено 12 лютого.

У Житомирі через збільшення кількості захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції тимчасово призупиняється навчання у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста з 2 лютого.

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Як повідомила прес-служба Житомирської міської ради, відповідне рішення ухвалено сьогодні.

«Для запобігання поширенню грипу та ГРВІ серед житомирських дітей призупиняється навчання у всіх загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та закладах професійно-технічної освіти. Вимушені канікули розпочинаються з 2 лютого і триватимуть по 11 лютого включно», - повідомили кореспонденту УНІАН в міськраді.

«Підкреслюємо, карантин оголосили не через грип, а саме через ГРВІ», - додали там.

При цьому у міськраді уточнили, що епідемії грипу у Житомирі наразі немає, однак різко зростає кількість хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

«З 2 лютого у зазначених навчальних закладах оголошено карантин, який, попередньо, триватиме весь наступний тиждень до 11 лютого включно. Враховуючи зростання захворюваності, яке розпочалось саме цього тижня, ми прийняли рішення ввести запобіжні заходи з 2 лютого та продовжити на весь наступний тиждень. Наступне засідання комісії відбудеться 8 лютого, під час якого ми переглянемо статистичні щодо стану захворюваності та приймемо відповідні рішення», - цитує прес-служба міськради заступника Житомирського міського голови Матвія Хренова.