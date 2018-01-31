У Києві полагодили фунікулер

Зранку 31 січня транспорт не працював через технічну несправність.

Фахівці комунального підприємства «Київпастранс» усунули технічну несправність у роботі київського фунікулера.

Читайте такожАвтобусні зупинки в столиці можуть передати приватному бізнесуПро це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

«Увага! З 16:00 роботу фунікулера відновлено! Технічну несправність усунуто!», - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що з сьомої години ранку 31 січня роботу київського фунікулера було заблоковано з технічних причин.