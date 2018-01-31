У Києві полагодили фунікулер
16:41, 31 січня 2018Суспільство
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Зранку 31 січня транспорт не працював через технічну несправність.
Роботу київського фунікулера відновлено / Facebook, Комунальне підприємство "Київпастранс"
Фахівці комунального підприємства «Київпастранс» усунули технічну несправність у роботі київського фунікулера.
Читайте такожАвтобусні зупинки в столиці можуть передати приватному бізнесуПро це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.
«Увага! З 16:00 роботу фунікулера відновлено! Технічну несправність усунуто!», - зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що з сьомої години ранку 31 січня роботу київського фунікулера було заблоковано з технічних причин.
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