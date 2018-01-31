Сьогодні зранку в Києві зламався фунікулер

Зараз на місці працюють фахівці «Київпастрансу»

Сьогодні з сьомої години ранку з технічних причин заблоковано роботу київського фунікулера.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Київпастранс».

«З сьомої ранку 31 січня заблоковано роботу фунікулера через технічні причини. Наразі на місці працюють фахівці», - йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи фунікулера обіцяють повідомити додатково. Між тим, для забезпечення пасажирських перевезень організували автобусне сполучення.