Сьогодні зранку в Києві зламався фунікулер
08:58, 31 січня 2018Суспільство
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Зараз на місці працюють фахівці «Київпастрансу»
Про відновлення роботи фунікулера обіцяють повідомити додатково / фото УНІАН
Сьогодні з сьомої години ранку з технічних причин заблоковано роботу київського фунікулера.
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Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП «Київпастранс».
«З сьомої ранку 31 січня заблоковано роботу фунікулера через технічні причини. Наразі на місці працюють фахівці», - йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи фунікулера обіцяють повідомити додатково. Між тим, для забезпечення пасажирських перевезень організували автобусне сполучення.
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