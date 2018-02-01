За минулі три роки Київ став у два рази привабливішим для туристів

У середньому іноземець залишає у столиці за час приїзду близько 150 євро.

Київ стає все більш популярним серед іноземних туристів: за останні три роки число таких осіб майже подвоїлася.

Туристи захоплюються красою київських храмів і дешевими цінами. У Київській міськдержадміністрації (КМДА) підрахували: якщо в 2014-му місто відвідали 800 тисяч зовнішніх туристів, то в минулому році їх було вже 1,5 мільйонів осіб. І столиця на іноземцях непогано заробила: в 2014-му гості з-за кордону поповнили держбюджет на 6,1 мільярда гривень , а в 2017-му — на 17,9 мільярда гривень, повідомляє "Новое Время".

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Керівник управління туризму КМДА Антон Тараненко зазначив, що за минулий рік кількість іноземних туристів в Києві майже дісталася до рівня докризового 2013-го і впевнено зростає далі.

За даними КМДА, 60% іноземців, які відвідують Україну, приїжджають сюди як туристи, а третина — заради бізнес-справ. Основну масу саме туристів, як зазначають представники міської влади, складали європейці (52%). Ще третина притоку з азіатського регіону. І близько 8% від загального числа становлять приїжджі з-за океану.

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У середньому іноземець залишає у столиці за час приїзду близько 150 євро, що на 20% більше, ніж було двома-трьома роками раніше. З 2014-го в Києві майже вдвічі збільшилось і завантаження готелів, кажуть у мерії: з 26% номерів до 42%.

При цьому є і негативні сторони київського туризму. Наприклад, частина туристів приїжджає в Київ для отримання дешевих сексуальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, українська столиця очолила рейтинг найбільш економних міст світу для подорожей.

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