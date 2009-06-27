Пам’ятник королю Карлу XII встановили у Краєзнавчому музеї Полтави

У Полтаві 26 червня відбулася урочиста передача Швецією подарунка - пам’ятника шведського короля Карла XII Полтавському обласному краєзнавчому музею.

Як передає кореспондент УНІАН, шведський скульптор, історик і кавалерійський офіцер Бернард ЕНГМУНД висловив сподівання, що бюст все-таки буде розміщений в іншому, тематичному музеї - Полтавської битви.

Перед урочистою церемонією встановлення бюсту Б.ЕНГМУНД відзначив, що принижений тим фактом, що музей Полтавської битви, підлеглий мерії, відмовився прийняти в дарунок створений ним бюст, хоча раніше чимало подарунків стосовно часів Північної війни передавалося без проблем.

Б.ЕНГМУНД розповів, що ліпив скульптуру більше місяця з оригіналу: в 1917 році останки Карла XII витягли з саркофагу.«Я використовував базові відстані між очима, носом і вухами» - сказав Б.ЕНГМУНД.

Як повідомлялося, мерія Полтави не дозволила встановити пам’ятник на полі Полтавської битви.

26-27 червня в Полтаві проходитимуть заходи із святкування 300-річчя Полтавської битви.

***Полтавська битва - найбільша битва Північної війни між військами Царства Російського під командуванням Петра I та шведською армією Карла XII. Відбулася вранці 27 червня (8 липня) 1709 року за 6 верст від Полтави. Перемога російської армії призвела до переламу в Північній війні на користь Росії та поклала край пануванню Швеції як головної військової сили в Європі.