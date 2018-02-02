Серійне виробництво ракет "Вільха" почнеться після випробувань у березні - Турчинов

Секретар РНБО вказав, що «Вільха» перевершує свій російський аналог під назвою «Смерч».

Державні випробування ракетного комплексу «Вільха» відбудуться в березні, після чого розпочнеться його серійне виробництво.

Читайте такожНова потужна зброя: фоторепортаж випробувань ракетного комплексу "Вільха"Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час відкриття Центру реагування на кіберзагрози сьогодні в Києві.

«Стосовно «Вільхи» - ця ракета унікальна, ця ракета краща, ніж російський аналог, що має назву «Смерч». Ми очікуємо уже в березні державні випробування, і після того, як ракета буде взята на озброєння української армії, - її серійне виробництво», - заявив він і додав, «що уже є величезний запит на ці ракети за кордоном».

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2018 року президент України Петро Порошенко поставив завдання завершити процес випробувань та розпочати виробництво ракетного комплексу «Вільха» у 2018 році. Раніше, 22 грудня 2017 року, Порошенко заявив про успішні випробування ракетного комплексу «Вільха».

Ще у серпні 2016 року, радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що українські військові провели перший запуск нової ракети. При цьому він зауважив, що інформація про те, якого типу була ця ракета, засекречена. У свою чергу військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, це були випробування нового ракетного комплексу на базі реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч». «Робоча назва комплексу «Вільха». Пуски відбулися на полігоні під Одесою – в місці, де такі випробування проводилися вперше», - зазначив він.