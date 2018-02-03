Підозрюваним у спробі підпалу каплиці УПЦ МП архітекторам прокуратура проситиме пом’якшити запобіжний захід

Луценко зустрівся із народними депутатами, які висловили готовність виступити поручителями.

Прокуратура міста Києва проситиме про пом’якшення запобіжного заходу архітекторам Олександру Горбаню та Олексію Шемотюку, які підозрюються у спробі підпалу у ніч на 25 січня релігійної споруди Української православної церкви Московського патріархату.

Читайте такожУ Києві близько сотні активістів проводять акцію на підтримку архітекторів, яких підозрюють у спробі підпалу каплиці УПЦ МП (фото)Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«За результатами робочої зустрічі керівництва Прокуратури міста Києва з представниками Музею історії України - у понеділок будуть сформовані позовні вимоги з приводу захисту інтересів територіальної громади та міста Києва від незаконної забудови біля фундаменту Десятинної церкви», - зазначила вона.

«Прокуратура міста Києва в апеляції відстоюватиме послідовну позицію та проситиме пом’якшення запобіжного заходу двом киянам, які підозрюються у підпалі незаконно побудованої будівлі Десятинного монастиря УПЦ МП», - зауважила Сарган і додала, що генпрокурор Юрій Луценко зустрівся із народними депутатами, які висловили готовність виступити поручителями підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, за спробу підпалу у ніч на 25 січня релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України, поліція затримала двох киян 33- та 36 років, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("замах на умисне знищення або пошкодження майна"), що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Пізніше з’ясувалося, що затриманими є архітектори Олександр Горбань та Олексій Шемотюк. Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному. Розгляд апеляційної скарги Горбаня та Шемотюка відбудеться у понеділок, 5 лютого, в Апеляційному суді Києва.

Сьогодні, 3 лютого, біля Національного музею історії України до сотні активістів провели акцію з вимогою звільнити заарештованих архітекторів.