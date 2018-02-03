"Човники" продовжують блокувати два пункти пропуску на кордоні з Польщею (фото, відео)

На двох пунктах пропуску акції протесту завершено.

У Львівській області перед пунктом пропуску «Шегині» (Мостиськйи район) завершилась акція протесту, учасники якої вимагали скасувати закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону.

Про це повідомляється на сторінці Державної фіскальної служби у Facebook з посиланням на Львівську митницю ДФС.

«Перед пунктом пропуску «Шегині – Медика» завершилась протестна акція громадян. Рух транспортних засобів повністю відновлено, пункт пропуску працює у штатному режимі», - йдеться у повідомленні.

Протестна акція ще триває перед пунктом пропуску «Рава-Руська-Гребенне», зазначили у відомстві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН жителі прикордонного села Наконечне, з 13.15 розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Краковець» (Яворівський район). Місцеві жителі перекрили рух транспорту на міжнародній трасі до пункту пропуску «Краковець».

Станом на 14.00 проїзд у пункті пропуску "Краковець" відновлений, повідомив у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. Він також зазначив, що о 13.30 розпочалася акція протесту біля пункту пропуску Ягодин у Волинській області.