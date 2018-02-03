Черговий протест "човників": мітингувальники заблокували ПП у Раві-Руській (відео)

Близько 20 людей заблокували дорогу до пункту пропуску.

Так звані "човники" в черговий раз блокують пункти пропуску на укрансько-польському кордоні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

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"03.02.2018 о 11.05. Пропускний пункт Рава - Руська, люди також перекрили рух, 20 людей ходять по пішохідному переході", - написав Зінкевич.

Як повідомляв УНІАН, вчора "човники" попереджали про блокування пунктів пропуску.

Як повідомили організатори, на акцію протесту вийшли люди, які досі незадоволені законом про новий порядок перетину кордону. Також вони зазначили, що ходитимуть по пішохідних переходах та щоп’ятнадцять хвилин пропускатимуть до кордону по десять машин. І не приховують, що таким чином хочуть ускладнити людям перетин кордону.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні набрав чинності закон про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону. Тепер правила безмитного ввезення товарів в ручному або супровідному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах до 1000 євро) і з вагою до 50 кг діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні понад 24 години і в`їжджає в країну не частіше, ніж раз на 72 години. При більш частому в`їзді без податків можна ввезти товари на суму тільки до 50 євро.