"Небо над Венецією сповнене любов'ю": як Віра Брежнєва відсвяткувала своє 36-річчя з чоловіком (фото)

Віра Брежнєва все частіше публікує фотографії зі своїм чоловіком Костянтином Меладзе.

У день свого народження, 3 лютого, Віра Брежнєва разом з самими близькими людьми вирушила до Венеції.

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З самого ранку іменинницю чекали сюрпризи - квіти і повітряні кульки у формі сердець. Поряд з Вірою був і її чоловік - Костянтин Меладзе, фотографії з яким Віра опублікувала у своєму блозі.

«Коли ми щасливі - ми найкраща версія себе! Вчора не святкувала, але була щаслива, провівши свій день у прекрасному місці з чудовими людьми! Хочеться побажати вам гарних емоцій кожен день», - написала Віра.

А в свій день народження співачка залишила зворушливе повідомлення. «Небо над Венецією було наповнене любов'ю! Любов'ю моїх близьких і друзів! Хоча жодна фотографія не здатна передати моїх емоцій) Але найголовніше, що я хочу сказати сьогодні: СПАСИБІ! Спасибі всім вам за те, що ви у мене є! Спасибі кожному, хто знайшов час і бажання привітати мене! Спасибі за вашу ЛЮБОВ! Вона наповнює і окрилює мене! І вона нескінченно взаємна! Ті слова, які я почула і прочитала від вас - великий подарунок. Спасибі, що ви відчуваєте мене саме так! І нехай усе, що ви бажаєте - збудеться! Разом з усіма вами вступаю в новий рік!».