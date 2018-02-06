На Житомирщині цьогоріч для реабілітації та лікування учасників АТО спрямують майже 7 мільйонів гривень

За рахунок цих коштів учасники антитерористичної операції зможуть отримати медичну реабілітацію, скористатись стоматологічними послугами, зробити ендопротезування, протезування органів серцево-судинної системи. Їх також лікуватимуть у санаторно-курортних закладах.

У Житомирській області на цей рік для реабілітації та лікування учасників антитерористичної операції в обласному бюджеті передбачено майже 7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністарції з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

"Відповідно до обласної програми на лікування та реабілітацію учасників АТО в межах області цього року передбачили 5 млн 850,5 тис. грн, за межами області та за кордоном – ще 1 млн грн", - сказано у повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі проведуть фестиваль із вшанування воїнів України "Розстріляна молодість"

За рахунок цих коштів учасники антитерористичної операції зможуть отримати медичну реабілітацію, скористатись стоматологічними послугами, зробити ендопротезування, протезування органів серцево-судинної системи, тощо. Їх також лікуватимуть у санаторно-курортних закладах.

Також учасники антитерористичної операції щороку можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Для цього у відповідній обласній програмі передбачено 3,5 млн грн на 2018 рік. Ці кошти спрямують на виплати фінансової допомоги як учасникам АТО, так і пораненим військовим та родинам загиблих.