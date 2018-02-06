Жінки-музи: як проходить Український тиждень моди (фото, відео)

Свої колекції сезону осінь-зима 2018/2019 показали Iva Nerolli, Katerina Kvit, Ksenia Schnaider, Queens і Bobkova.

У понеділок, 5 лютого, в Києві пройшов третій день Ukrainian Fashion Week.

У Мистецькому Арсеналі свої колекції сезону осінь-зима 2018/2019 показали Iva Nerolli, Katerina Kvit, Ksenia Schnaider, Queens і Bobkova.

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Нова колекція бренду Iva Nerolli стала присвятою усім жінкам-музам, які не перестають надихати своїх чоловіків на нові подвиги. Дизайнер зробила акцент на контрастах. В її колекцію осінь-зима 2018/2019 увійшли: спідниці і штани в клітку і прозорі блузи.

Дизайнер Іва Нероллі створила бренд, назва якого співзвучна з її ім'ям, в 2017 році. Крім жіночого одягу дизайнер також розробляє і чоловічу.

У новій колекції дизайнера Катерини Квіт Katerina Kvit присутні асиметричні сукні, об'ємні куртки, а також подовжені піджаки, виконані з оксамиту і костюмної тканини.

Дизайнер бренду Queens Анастасія Єршова в колекції сезону осінь-зима 2018/2019 вирішила вийти за рамки класичної жіночності і об'єднати епоху минулого і сучасності. У колекції представлені матеріали абсолютно різних фактур - кашемір, шкіра, паєтки, бавовна, льон, болонья, органза, а вишивка гладдю і рішельє виконана за допомогою сучасних технологій.