Євробачення-2018: LAUD представив пісню, з якою побореться за право брати участь від України (відео)

Співак виступить у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення 10 лютого під номером 3.

У вівторок, 6 лютого, відбулася прем'єра нової композиції співака LAUD "Waiting", з якої він візьме участь у Національному відборі пісенного конкурсу Євробачення 2018. Зазначимо, що LAUD виконає пісню вже в суботу, 10 лютого, під час прямого ефіру на телеканалах СТБ і UΛ:Перший (початок о 19:00).

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12 грудня вийшов у світ сингл і кліп на композицію "Не залишай". Сингл очолив топ-чарт і став самим скачуваним в українському iTunes. Режисером відео стала Ганна Бурячкова, відома своїми роботами для таких популярних гуртів, як Ріапобой, "Друга ріка", BRUTTO.

Співак виступить у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2018 10 лютого під номером 3.