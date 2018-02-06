Євробачення-2018: LAUD представив пісню, з якою побореться за право брати участь від України (відео)

16:16, 06 лютого 2018
Суспільство
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12 грудня вийшов у світ сингл і кліп на композицію "Не залишай". Сингл очолив топ-чарт і став самим скачуваним в українському iTunes. Режисером відео стала Ганна Бурячкова, відома своїми роботами для таких популярних гуртів, як Ріапобой, "Друга ріка", BRUTTO.

Співак виступить у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення-2018 10 лютого під номером 3.

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Теги: #Євробачення в Україні#Євробачення-2018#Євробачення в Португалії