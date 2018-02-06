До 2 квітня Житомирська ОДА прийматиме заявки від підприємців на отримання пільгового кредиту

ОДА повністю компенсує облікову ставку НБУ у розмірі – наразі це 14,5%, та щомісячно виплачуватиме суму відшкодування підприємцям-позичальникам.

Активні підприємці Житомирщини можуть взяти вигідний кредит на розвиток свого бізнесу сумою до 1,5 млн грн та отримати до 200 тис. грн відшкодування з обласного бюджету.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, прийом документів триває до 2 квітня цього року.

Збільшення фінансування обласної програми підтримки малого і середнього підприємництва у 2018 році ініціював голова ОДА Ігор Гундич.

За інформацією департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської ОДА, сума відшкодування залежить від облікової ставки НБУ станом на момент підписання договору, суми та терміну погашення кредиту.

ОДА повністю компенсує облікову ставку НБУ у розмірі – наразі це 14,5%, та щомісячно виплачуватиме суму відшкодування підприємцям-позичальникам.

Так, за умови оформлення пільгового кредиту на суму 1,5 млн грн на 1 рік підприємець в середньому отримає до 118 тисяч гривень компенсації. Якщо ж позичальник оформлює кредит на менший термін, то йому відшкодовують більшу суму – до 200 тисяч грн.

Відтепер програма поширюється на всі сфери виробництва – харчові продукти, текстиль, одяг, шкіра, папір, хімречовини, гумові і пластмасові вироби, комп’ютери, автотранспортні засоби, меблі тощо. Підприємці не зможуть взяти кредит на виробництво тютюнових виробів та алкогольних напоїв.