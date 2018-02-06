На Одещині прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом росіянина

За інформацією поліції, зловмисник з 2013 року перебуває в розшуку за викрадення транспортних засобів.

В Одеській області затримано росіянина, який розшукується Інтерполом за викрадення автомобілів. Читайте такожВночі в Одесі знов горіли автомобілі Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 5 лютого у пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з офіцерами оперативно-розвідувального відділу затримали громадянина Росії. За інформацією поліції, зловмисник з 2013 року перебуває в розшуку за викрадення транспортних засобів. Затриманий переданий працівникам поліції.

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