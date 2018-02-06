На Одещині прикордонники затримали розшукуваного Інтерполом росіянина
20:59, 06 лютого 2018Суспільство
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За інформацією поліції, зловмисник з 2013 року перебуває в розшуку за викрадення транспортних засобів.
Прикордонники передали затриманого працівникам поліції / фото 24tv.ua
В Одеській області затримано росіянина, який розшукується Інтерполом за викрадення автомобілів.
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Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 5 лютого у пункті пропуску «Кучурган» прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно з офіцерами оперативно-розвідувального відділу затримали громадянина Росії.
За інформацією поліції, зловмисник з 2013 року перебуває в розшуку за викрадення транспортних засобів.
Затриманий переданий працівникам поліції.
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