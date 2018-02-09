У гонитві за "майнінгом": СБУ назвала криптовалюту одним з головних механізмів фінансування бойовиків на Донбасі (документ)
В СБУ перекази криптовалют назвали одним з основних механізмів переправлення грошових коштів бойовикам ОРДЛО.
Читайте такожУ кіберполіції хочуть легалізувати криптовалютуЯк повідомляє «РБК-Україна», про це йдеться у відповіді Служби безпеки на відповідний запит журналістів.
"На даний момент СБ України виявлено такі основні механізми переправлення коштів до т. зв. «ДНР/ЛНР», а саме: переклад криптовалют на електронні гаманці невстановлених представників т. зв. «ДНР/ЛНР», переказ грошових коштів з використанням електронних платіжних систем, у тому числі заборонених для використання в Україні (Qiwi, Yandex) і т. п., переміщення через лінію розмежування грошових коштів поза митним контролем і з приховуванням від митного контролю ", - йдеться у відповіді.
Раніше правоохоронці вилучили на підприємстві "Квазар" у Києві 400 ферм для майнінну криптовалюти, які нібито використовували для фінансування терористичних організацій "ДНР / ЛНР" за допомогою конвертації кріптовалюти.
Як заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, частина отриманих в результаті "майнінгу" коштів спрямовувалася на фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" і "ДНР", а саме - для закупівлі військового екіпірування, спорядження, зброї і боєприпасів.