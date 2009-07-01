У Криму чиновник продав будинок разом з мешканцями

Прокуратура порушила кримінальну справу відносно арбітражного керуючого, який продав комерційній структурі будинок в Євпаторії разом з мешканцями.

«Ліквідатор державного підприємства провів відчуження на користь приватної структури об`єкту житлового фонду замість того, щоб відповідно до закону передати його в комунальну власність територіальної громади», – повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства Криму.

Арбітражному керуючому пред`явлено звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України, – службова халатність. Докази провини передано на розгляд суду.

Крім того, в суд пред`явлено позов про розірвання незаконної операції з продажу будинку, де живуть люди.