"Взагалі інша людина": шанувальники не впізнали Тіну Кароль у 14-річному віці (відео)

Ролик опублікували шанувальники Тіни Кароль на її офіційній фан-сторінці в Instagram.

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У Мережі набирає популярності відео зі співачкою і тренером "Голосу країни-8" Тіною Кароль, де артистка зображена у 14-річному віці.

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Ролик опублікували шанувальники зірки на її офіційній фан-сторінці в Instagram. Як з’ясувалося, відео було зняте на фестивалі єврейської пісні.

У ролику юна Тіна постає у чорному вбранні. Тоді виконавиця була пухкенькою. Прихильники зірки зауважили, що їхній кумир має неймовірну силу волі, оскільки зараз фігурі Кароль може позаздрити будь-хто.

"Взагалі інша людина! Голос класний, але наскільки ця людина вміє тримати себе в рамках ваги і не дозволяти собі зайвого їсти!" - пишуть фани.