"Взагалі інша людина": шанувальники не впізнали Тіну Кароль у 14-річному віці (відео)
17:14, 12 лютого 2018Суспільство
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Ролик опублікували шанувальники Тіни Кароль на її офіційній фан-сторінці в Instagram.
Шанувальники зірки відзначили, що їх кумир має неймовірну силу волі / УНІАН
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У Мережі набирає популярності відео зі співачкою і тренером "Голосу країни-8" Тіною Кароль, де артистка зображена у 14-річному віці.
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Ролик опублікували шанувальники зірки на її офіційній фан-сторінці в Instagram. Як з’ясувалося, відео було зняте на фестивалі єврейської пісні.
У ролику юна Тіна постає у чорному вбранні. Тоді виконавиця була пухкенькою. Прихильники зірки зауважили, що їхній кумир має неймовірну силу волі, оскільки зараз фігурі Кароль може позаздрити будь-хто.
"Взагалі інша людина! Голос класний, але наскільки ця людина вміє тримати себе в рамках ваги і не дозволяти собі зайвого їсти!" - пишуть фани.
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