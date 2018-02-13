У Житомирі людей з особливими потребами вчать, як започаткувати власну справу

14:23, 13 лютого 2018
Суспільство
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Фото zt-rada.gov.ua

У Житомирі людей з особливими потребами навчають, як започаткувати власну справу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, тренінги проходять у Домі української культури.

На них люди з особливими потребами та лідери громадських організацій людей з інвалідністю дізнаються  про сучасні методи просування товарів та послуг через інтернет, про техніки продажу,  про фінансове планування тощо. 

«Український жіночий фонд і USAID надав грант, завдяки  якому ми маємо можливість навчити людей з інвалідністю започаткуванню власної справи. В нас вже є випускники, які виграли два міні – гранти. У цьому році ми маємо учасників, які  стануть випускниками і сподіваюсь, що саме вони напишуть бізнес - плани, які будуть підтримані», - розповіла на заході голова ГО «Молодь. Жінка. Сім’я.» Неля Ковалюк.

Тренінги проводять спеціально навчені люди. Випускники тренінгової програми зможуть взяти участь у конкурсі міні-грантів на суму до 38 тис. грн та отримуватимуть  юридичну і методичну підтримку. Гранти надаються для заснування  малого бізнесу.

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