У Житомирі людей з особливими потребами вчать, як започаткувати власну справу

На тренінгах люди з особливими потребами дізнаються про сучасні методи просування товарів та послуг через інтернет, про техніки продажу, про фінансове планування тощо.

У Житомирі людей з особливими потребами навчають, як започаткувати власну справу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазначається у повідомленні, тренінги проходять у Домі української культури.

На них люди з особливими потребами та лідери громадських організацій людей з інвалідністю дізнаються про сучасні методи просування товарів та послуг через інтернет, про техніки продажу, про фінансове планування тощо.

«Український жіночий фонд і USAID надав грант, завдяки якому ми маємо можливість навчити людей з інвалідністю започаткуванню власної справи. В нас вже є випускники, які виграли два міні – гранти. У цьому році ми маємо учасників, які стануть випускниками і сподіваюсь, що саме вони напишуть бізнес - плани, які будуть підтримані», - розповіла на заході голова ГО «Молодь. Жінка. Сім’я.» Неля Ковалюк.

Тренінги проводять спеціально навчені люди. Випускники тренінгової програми зможуть взяти участь у конкурсі міні-грантів на суму до 38 тис. грн та отримуватимуть юридичну і методичну підтримку. Гранти надаються для заснування малого бізнесу.