"Намолив": журналісти знайшли у настоятеля Десятинного монастиря Porsche та дві квартири в Києві (фото, відео)

16:11, 13 лютого 2018
Суспільство
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Харон володіє п'ятирічними Porsche Cayenne та Volksvagen Multivan / фото bihus.info

Настоятель "Десятинного монастиря" на землі Національного музею історії Юрій Харон є власником двох квартир та двох дорогих автомобілів.

Про це йдеться в сюжеті "Намолили" Максима Опанасенка для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Юрій Харон з липня 2013-го володіє п'ятирічними Porsche Cayenne та Volksvagen Multivan. Вартість таких авто - 1-1,5 млн грн кожен. Походження автомобілів Харон пояснив "дорогими друзями": "Є в мене що завгодно. Це ж моя особиста справа. Я не питаю, що у вас є. У мене є можливості, у мене є друзі, у мене є фонд. Оформлено на фонд. Люди мені допомагають. Один подарував на день народження, інший...ну, я ж не купив їх за церковні гроші, за свічки. Це ж смішно! Їде собі і їде. Так радій же за це! Заздрощі - страшна річ!".

фото bihus.info

Варто зазначити, що за інформацією з Держреєстру, автомобілі зареєстровані особисто на Харона, а не на його фонд.

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Окрім авто, у власності Юрія Харона - дві квартири в Києві. Перша, площею понад 100 квадратних метрів, розташована на Луначарського. Друга - площею 57 квадратів - розташована у Софіївській Борщагівці. Придбав Харон її наприкінці 2016 року.

Десятинний монастир навіть на своєму сайті виклав офіційний прайс за згадування прихожан у молитвах. Так, наприклад, довічне згадування тут коштує 500 гривень. Проплату можна робити як готівкою, так і безготівковим способом. Окремо тут приймають також і пожертви.

фото bihus.info

Як повідомляв УНІАН, містобудівна комісія Київської міської ради підтримала петицію, яка вимагає знесення незаконної Десятинної каплиці УПЦ МП на території Нацмузею історії України.

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Теги: #настоятель Десятинного монастиря#Харон Porsche