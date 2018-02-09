Київрада підтримала петицію про знесення каплиці УПЦ МП біля історичного музею

Депутати доручили розпочати процес знесення каплиці при доведенні незаконності розміщення споруди.

Містобудівна комісія Київської міської ради підтримала петицію, яка вимагає знесення незаконної Десятинної каплиці УПЦ МП на території Нацмузею історії України.

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради депутати одноголосно підтримали петицію про знесення каплиці, повідомляє прес-служба КМР.

Як зазначив, ініціатор відповідного звернення В'ячеслав Толпига, територія на якій незаконно побудована споруда-каплиця УПЦ МП, належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення. Окрім того, за словами автора петиції, територія є пам'яткою історії національного та місцевого значень.

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Депутати доручили КМДА у разі встановлення незаконного розміщення споруди "доручити структурним підрозділам виконавчого органу вжити всі передбачені чинним законодавство заходи, направлені на усунення виявлених правопорушень у найкоротший термін."

До цього процесу також мають залучити представників Національного музею історії України.

Як повідомляв УНІАН, у Мінкульті каплицю УПЦ МП назвали незаконною забудовою, яка знаходиться на земельній ділянці особливо цінних територій та призводить по пошкодження об’єктів культурної спадщини – пам’ятки національного значення на території охоронної (буферної зони) об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.