МВС розглядає три версії замаху на Корбана

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії замаху на життя голови наглядової ради компанії „Славутич-капітал”, кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради за списком „Народного Союзу Наша Україна” Геннадія КОРБАНА. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Полтаві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, перша версія пов’язана з бізнесом Г.КОРБАНА, у тому числі, що стосується приватизації Нікопольського заводу феросплавів; друга – адвокатська діяльність і третя – політична, яка пов’язана з тим, що Г.КОРБАН готував до суду подання про скасування Партії регіонів з виборів до Дніпропетровської облради.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що жодна з версій не є провідною та приводом, що за тиждень до замаху Г.КОРБАН пересів в броньований автомобіль.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 березня в центрі Дніпропетровська було здійснено замах на кандидата в депутати Дніпропетровської обласної ради Г.КОРБАНА. В результаті обстрілу автомобіля Г.КОРБАН не постраждав, його охоронець отримав кілька поранень.

За фактом замаху на вбивство Г.КОРБАНА прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Г.КОРБАН балотується в облраду за списком виборчого блоку “Народний Союз Наша Україна”. Він є головою наглядової ради депозитарно-фондової компанії “Славутич-капітал”, головою наглядової ради Південного гірничо-збагачувального комбінату, членом наглядової ради Нікопольського Феросплавного Комбінату та АТ “Укрнафта”.