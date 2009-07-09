Ціна Одеського припортового може становити близько 1 млрд. дол.

Реалізаційна ціна планованого до продажу держпакета ВАТ «Одеський припортовий завод» сьогодні може становити близько 1 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Дмитро ПАРФЕНЕНКО сьогодні на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

У зв`язку з цим він відзначив, що ще минулого року ОПЗ оцінювався в 2 млрд. доларів, проте у зв`язку із збитковою роботою підприємства його вартість постійно знижується. Так, за інформацією в.о. голови ФДМУ, ОПЗ закінчив перший квартал цього року із збитком у 10 млн. грн., за підсумками року його збиток може вирости вже до 70-100 млн. грн.

Основною причиною збиткової діяльності підприємства Д.ПАРФЕНЕНКО назвав підвищення цін на газ, яка становить 90% собівартості його продукції. За оцінкою в.о. голови Фонду, у разі подальшого підвищення ціни на газ, збиток ОПЗ в 2010 році може становити 150-200 млн. грн.

За інформацією офіційного видання Фонду держмайна «Відомості приватизації» від 9 липня 2009 р., ФДМУ почав підготовку до проведення приватизаційного конкурсу з продажу 99,567% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня 2008 року. Проте Рада національної безпеки й оборони України 16 травня ц.р. заборонила урядові і Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу і деяких інших підприємств.

Рішення РНБО було введено в дію указом Президента.

7 липня 2008 р. В.ЮЩЕНКО знову призупинив дію розпорядження Кабміну про приватизацію Одеського припортового заводу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.