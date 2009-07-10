Сергій Терьохін про митні надбавки, Кабмін і парламент

00:02, 10 липня 2009
Суспільство
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Депутат подав законопроект

Народний депутат України (БЮТ) Сергій ТЕРЬОХІН пропонує спростити процедуру подання й розгляду у Верховній Раді урядових законопроектів про зміну митних надбавок на імпорт.

Це передбачено законопроектом від 8 липня 2009 р. №4767 про внесення змін до деяких законів України (щодо тимчасових надбавок на діючі ставки ввізного мита), автором якого він виступив.

У документі пропонується проекти законів, які подаються до парламенту Кабміном щодо введення або відміни тимчасових надбавок на ввізне мито, включати до порядку денного найближчого пленарного засідання парламенту позачергово без голосування. «Законопроекти з даних питань, представлені іншими суб`єктами права законодавчої ініціативи, розглядаються за наявності висновку Кабінету міністрів України за процедурою, передбаченою регламентом Верховної Ради», - сказано в законопроекті.

Крім того, проект закону передбачає виключення з чинного законодавства норми, згідно з якою уряд міг змінювати тимчасові надбавки на ввізне мито шляхом ухвалення відповідної постанови.

У пояснювальній записці до проекту закону автор указує, що внаслідок відновлення дії 13% надбавки на всі товари некритичного імпорту очікується збільшення надходжень до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 923-VІ «Про внесення змін до деяких законів України з метою покращення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою». Законом передбачалося введення строком на шість місяців тимчасової надбавки в розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита.

Цим законом Кабінету міністрів надається право зменшувати (відміняти) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, а також продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом ухвалення відповідного рішення.

18 березня 2009 року своєю постановою Кабінет Міністрів відмінив 13% надбавку до ввізного мита на всі товари некритичного імпорту, окрім легкових автомобілів і холодильників.

Конституційний Суд своїм рішенням від 23 червня 2009 року визнав неконституційними норми законодавства, згідно з якими Кабінет міністрів може приймати рішення про подовження процедури застосування, зменшення розміру, відміну тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари.

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