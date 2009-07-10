Києву потрібна площа під величезний державний прапор

У Києві планують відкрити площу, на якій буде встановлено державний прапор величезних розмірів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Ми спілкувалися з Президентом, з інтелігенцією і обговорювали День прапора – 23 серпня, щодо того, як би було взагалі краще відзначати це свято і не тільки у серпні 2009 р., а взагалі, де можна було б і вручати паспорти молодим людям, і тим, хто захотів отримати українське громадянство, щоб там ставали громадянами і складали присягу, проводити святкові заходи і в День прапора, і на інші державні свята”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Для прикладу він навів площу Державного прапора в Азербайджані, де вага прапора становить майже 5 тонн, а висота щогли - 125 метрів.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, для вивчення досвіду до Азербайджану виїде робоча група мерії. Паралельно у Києві будуть відбирати можливі місця для будівництва такого прапора, щоб його було видно з усіх районів столиці.

“Я думаю, що таке можна зробити. Я сьогодні даю доручення відповідним службам це відпрацьовувати”, - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як варіанти він не виключає встановлення такого прапора біля Центрального ботанічного саду або навіть в самому Ботанічному саду.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, такий масштабний задум до цьогорічного свята не вдасться реалізувати, але він сподівається, що прапор буде встановлено до 20-ї річниці Незалежності України.