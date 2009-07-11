З появою Інтернету самогубства зсунулися з понеділка на середу

Самовбивці воліють зводити рахунки з життям по середах. Ці дані були одержані в результаті дослідження, проведеного працівниками Каліфорнійського університету (University of California) Августіном Кпосова (Augustine Kposowa) і Стефанією Д’Ауріа (Stephanie D’Auria).

Науковці спробували встановити залежність між кількістю самогубств і часом року, а також днем тижня. Дослідники вивчили дані про смертність серед мешканців США старших 18 років за період з 2000 по 2004 рік. З`ясувалося, що серед людей цієї вікової групи відбувається близько 30 тисяч суїцидів за рік.

Одержані протягом дослідження дані свідчать про те, що чверть всіх самогубств припадає на середу. Частка суїцидів цього дня перевищує середній показник для решти днів тижня майже вдвічі.

Істотних відмінностей щодо кількості самогубств для різного часу року дослідники не виявили. У 26 відсотках випадків суїциди здійснювалися влітку, натомість як узимку звести рахунки з життям зважилися 23,8 відсотка самовбивць.

Одержані дані суперечать результатам попередніх досліджень, які підтверджували загальноприйняту думку про те, що найбільша кількість суїцидів здійснюється зимового понеділка. Дослідники пояснюють це розвитком Інтернету й інших засобів зв`язку, які дозволяють людям підтримувати контакт з близькими як взимку, так і у вихідні дні.

Медпортал.ру