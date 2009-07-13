155 сіл у семи областях залишилися без світла через негоду

10:34, 13 липня 2009
Суспільство
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Найбільше дісталося Київщині

В ніч на 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, сильного дощу та шквалистих поривів вітру, у 7 областях сталося знеструмлення 155 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишаються: у Київській – 56 н. п., Чернігівській – 35 н.п., Херсонській – 19 н.п., Кіровоградській – 18 н.п., Черкаській – 16 н.п, Житомирській – 9 та Одеській – 2 н.п.

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго. Координацію здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.

 

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