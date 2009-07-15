У Києві заарештували підозрюваних у вбивстві в ліфті

Працівниками Головного управління МВС України в м.Києві та Департаменту карного розшуку МВС України заарештовано посередника та безпосереднього виконавця, які обгрунтовано підозрюються у вбивстві громадянина З., що було вчинене 5 червня 2009 року у ліфтовій кабіні в житловому будинку по вул. Б.Хмельницького.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, слідством встановлено, що як потерпілий, так й заарештовані, раніше входили до складу організованого злочинного формування, яке діяло протягом 1990-х років на території Києва. Мотивом для скоєння вбивства стало бажання підозрюваного перерозподілити майно та земельні ділянки, що були у власності потерпілого.

Для вчинення злочину підозрюваний через посередника найняв особу, яка виконала замовлення в особливо небезпечний спосіб, що загрожував життю інших людей, – застосувавши радіокерований вибуховий пристрій, якій містився у ліфтовій кабіні.

Наразі міліція вживає активних заходів щодо встановлення замовника цього резонансного злочину.

Як повідомляв УНІАН, вибух, внаслідок якого загинув чоловік 1964 року народження, стався 5 червня близько 15.30 у ліфті житлового будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 57.

Вибух стався між другим і третім поверхами. Було пошкоджено не лише шахту ліфта, але й перила на сходах між поверхами.

6 червня співробітники київської міліції порушили за цим фактом кримінальну справу. Справу порушено за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Експертами встановлено, що в ліфті, в якому знаходився загиблий, спрацював саморобний вибуховий пристрій, який було вмонтовано в переговорний аварійний засіб зв’язку