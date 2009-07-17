У маєтку поміщиків XVII ст. діятиме церква УПЦ КП

На Волині в селищі Голоби Ковельського району в маєтку поміщиків XVII–XVIII століття освятили церкву УПЦ КП. Тепер там буде Петро-Павлівський храм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, у XVII–XVIII ст. тут було споруджено розкішний маєток поміщиків Вільг. Дорога до садиби пролягала через масивну арку, увінчану надбрамною домовою церквою. Згодом арку перепланували, так що утворився двоповерховий дім. Його використовували під дитячий будинок, потому чимало років приміщення простояло пусткою. І ось громада Київського Патріархату, що раніше молилася в тимчасовому храмі (дві кімнати дитсадка), тепер має повноцінний Божий дім.

На сьогодні, зусиллями парафіян і меценатів обладнано перший поверх як нижній ярус церкви, з часом колишню надбрамну частину буде відреставровано як верхній храм. Оригінальний іконостас, у якому поєднується традиційність і сучасний стиль, спроектував і виготовив настоятель парафії священик Андрій СЕХ.

Як зазначили в прес-службі, у селищі Голоби уже діють храми Московського Патріархату, Римо-Католицької Церкви, є протестантські громади трьох течій. Однак така конфесійна розмаїтість ні в чому не стояла на перешкоді: серед протестантів були бажаючі допомагати в реставрації приміщення.